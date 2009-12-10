Сьогодні - Міжнародний день прав людини

Для досягнення в Україні демократичних стандартів за європейськими та світовими вимірами необхідно провести конституційне оновлення, здійснити системну реорганізацію судової влади, реформувати правоохоронні органи, кримінально-виконавчу служби, подолати корупцію та бідність.

Про це йдеться у зверненні Міністра юстиції України Миколи Оніщука з нагоди Міжнародного дня прав людини, який відзначається 10 грудня.

«Принципи Загальної декларації прав людини були покладені в основу багатьох конституцій країн демократії, які народилися у повоєнні роки. Конституція України 1996 року не стала винятком з цього ряду, виділив права, свободи та обов’язки людини і громадянина в окремий розділ», - йдеться у зверненні Міністра юстиції України.

Як відзначає Міністр юстиції, Україна одна з перших радянських республік поклала край тоталітарному режиму: за роки незалежності набули реального змісту такі поняття, як свобода думки і слова, свобода світогляду та віросповідання, вільний вибір місця проживання і пересування, свобода громадсько-політичної діяльності, право власності і підприємництва та інші.

Разом з тим, наголошується у зверненні, для досягнення демократичних стандартів у європейському і світовому вимірі нашій країні доведеться ще багато зробити. Загальна декларація має стати відправним пунктом, джерелом права і методологічною базою для таких реформ.

«Впевнений, що Україна посяде чільне місце серед демократичних європейських держав, а дотримання прав і свобод людини стане нормою українського буття!», - зазначається у зверненні.

* * * Міжнародний день прав людини відзначається у світі щороку 10 грудня. Його святкування розпочалося 59 років назад і пов’язане з ухваленням у 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.

Цим документом світове співтовариство визнало права і свободи особи фундаментальними цінностями, задекларував такі принципи, як: рівність усіх людей від народження, право на життя, свободу та особисту недоторканість, право на громадянство та вільний вибір помешкання, право на володіння майном та працю, право на судовий захист тощо.

Загальна декларація стала відправним пунктом, джерелом права і методологічною базою для укладення численних міжнародних, регіональних конвенцій, пактів, декларацій з прав людини, створення відповідних контрольних органів та керівних інституцій.

Декларація була складена представниками всіх континентів і правових традицій. Зокрема, від України вклад до тексту Загальної декларації зробив академік Володимир Корецький.