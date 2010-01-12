У Черновецького додумалися брати гроші за краєвиди

У столиці влада планує об`єднати міські парки, насамперед ті з них, які розташовано на схилах Дніпра. У кожній зеленій зоні створять оглядові майданчики.

Як повідомляє Київська муніципальна газета “Хрещатик” (№1 (3632) від 12.01.2010р.), про це розповів заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, об`єднають парк у районі Замкової гори, "Хрещатий", Володимирську гірку, Маріїнський, Печерський ландшафтний, Вічної слави, Міський сад і парк "Аскольдова могила".

Окремі з них з`єднають додатковими пішохідними містками, на будівництво яких планують оголосити архітектурний та інвестиційний конкурси.

"Відповідне розпорядження з`явиться вже до кінця січня 2010 року, - зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ. - А в лютому питання про об`єднання парків винесуть на сесію Київради". Він додав, що, швидше за все, всі вісім парків утворять один - "Намисто Києва".

За його словами, на територіях цих зелених зон проведуть пішохідний і 10-кілометровий велосипедний маршрут. Любителям велопрогулянок запропонують взяти двоколісний транспорт напрокат, а для пішоходів обладнають різьблені альтанки. Окрім цього, до кінця нинішнього року планують облаштувати і привести до ладу 9 оглядових майданчиків. Вони з`являться біля Володимирської гірки, арки Дружби народів, в Маріїнському парку та ще кілька поблизу Аскольдової могили. Згодом такі самі об`єкти зведуть на Замковій горі і поруч із Замком Річарда.

"Для кращого огляду на майданчиках підріжуть дерева, відремонтують старі або поставлять нові альтанки, а також обладнають підзорні труби", - зауважив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

"За словами прес-секретаря "Київзеленбуду" Олени ОГАНЕСОВОЇ, останнє нововведення, можливо, буде платним. Оглянути краєвиди столиці коштуватиме приблизно дві гривні", повідомляє муніципальна газета.

Водночас видання не дає інформації, на яких формальних засадах планується об’єднання столичних паркових зон у нову структуру.