З України до Грузії депортований «злодій в законі» Гізо Кардава

Сьогодні з аеропорту «Бориспіль» рейсовим літаком до Тбілісі був депортований «злодій в законі» Гізо КАРДАВА із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

14 січня працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали Г.КАРДАВУ, відомого у кримінальних колах на прізвисько ”Гізо Гальський”. Він раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів на території Грузії та Росії.

За словами В.БЕДРИКІВСЬКОГО. Г.КАРДАВА перебував на території України нелегально, займався кваліфікованими видами вимагання та намагався встановити контроль за ділками тіньового бізнесу, що раніше знаходились під впливом відомого ”злодія в законі” на прізвисько ”Антімоз”, який на території України контролював діяльність бізнес-структур і мав широке коло корумпованих зв`язків. Останнього було екстрадовано у травні минулого року.