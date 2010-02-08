Зміни до виборчого законодавства не вплинули на хід голосування

Місія спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту (МРІ) дійшла висновку, що зміни, внесені Верховною Радою до закону України ”Про вибори Президента України” між двома турами, не мали помітного ефекту чи впливу на хід голосування в другому турі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник місії спостерігачів від МРІ, колишній помічник Держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Дейвід КРЕЙМЕР.

”Часовий момент прийняття змін до закону між двома турами спричинив небажані протиріччя напередодні голосування. Проте, наші спостерігачі дійшли висновку, що зміни не мали помітного ефекту чи впливу на хід голосування. Однак, останні поправки до виборчого закону підкреслюють необхідність всебічного перегляду законодавства з метою усунення неясності у виборчому законі”, - сказав Д.КРЕЙМЕР.

За його словами, спостерігачі також вважають, що рішення Центральної виборчої комісії стосовно зміни правил голосування вдома в день виборів спричинило занепокоєння щодо здатності їхнього послідовного втілення членами дільничних виборчих комісій. ”Будь-який перегляд виборчого закону має містити положення про голосування вдома, оскільки в деяких областях наші спостерігачі помітили велику кількість заяв на пересувну скриньку”, – додав голова місії.

Д.КРЕЙМЕР також зазначив, що спостерігачі від МРІ вітають зусилля ЦВК по створенню надійного централізованого реєстру виборців та закликають виборчі органи продовжувати свої спроби покращувати ведення та точність реєстру.

”Представники місії не зафіксували будь-яких порушень. Були дільниці, на яких були деякі проблеми, але не було організованих порушень, які могли б вплинути на результати виборів”, - резюмував керівник місії МРІ.

Таким чином, місія спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту визнала, що другий тур президентських виборів в Україні 7 лютого загалом відповідав міжнародним стандартам. Протягом 30-40 днів МРІ планує оприлюднити повний заключний звіт.