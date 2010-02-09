На Чернігівщині судмедексперт піде під суд

У Чернігівській області передано до суду кримінальну справу, порушено щодо судмедексперта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, обвинувачення пред’явлено лікарю обласного бюро судово-медичної експертизи. Вдові одного з померлих він пообіцяв за 1,5 тис. доларів США скласти такий акт судово-медичного дослідження, у якому не буде зазначено факт наявності алкоголю у крові. При цьому лікар достовірно знав, що своїми діями вводить жінку в оману, адже розтин померлого проводив не він, а тому і написання вищевказаного акту до його компетенції не входило.

Удова передала судмедексперту обумовлену суму в одному із магазинів поблизу судово-медичної установи. Перед цим вона повідомила правоохоронні органи про факт вимагання грошей. По дорозі на роботу експерт був затриманий.

За висновком слідства, скоєний злочин кваліфікується ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України як шахрайство.