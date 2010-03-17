17 березня КС оприлюднить рішення, ухвалене за поданням Вищого госпсуду, щодо фінансового забезпечення судів

У середу, 17 березня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 11 березня Рішення у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.

Вищий господарський суд України просив розтлумачити положення частини першої статті 130 Конституції України стосовно:

- здійснення організаційного забезпечення (фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного) діяльності судів органом виконавчої влади;

- визначення окремими рядками у Державному бюджеті України щорічних видатків на утримання усіх судів загальної юрисдикції (місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих, Верховного Суду України) і Конституційного Суду України.

Початок о 10 годині.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Михайла КОЛОСА.

Акредитація журналістів триває до 18 години 16 березня за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.