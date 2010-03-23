Столична міліція спростовує обстріл вагонів київського метрополітену

Співробітники столичної міліції встановлюють причини та обставини пошкодження кількох вагонів потягу метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у Головному управління МВС України у місті Києві, зауваживши, що під час обстеження вагонів не було виявлено слідів від куль, однак було виявлено пошкодження скла.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що 19 березня невідомі обстріляли потяг метро, що проїжджав наземною лінією між станціями “Гідропарк” і “Лівобережна”.