Міністр юстиції забезпечить економічні реформи законами

Міністра юстиції Олександр Лавринович призначено керівником робочої групи із законодавчого та інституційного забезпечення економічних реформ. Групу утворено в рамках роботи Комітету з економічних реформ при Президентові України.

Як повідомив за підсумками засідання Комітету 25 березня Міністр юстиції Олександр Лавринович, перед робочою групою поставлено завдання щодо розробки нормативних актів, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, а також на забезпечення сталого економічного розвитку України.

Найближчим часом робоча група ухвалить рішення щодо першочергових законодавчих ініціатив з метою забезпечення економічних реформ.

У цьому ж контексті робоча група розроблятиме нормативні акти, спрямовані на реформування системи державної служби та системи органів виконавчої влади.

Як повідомлялося, Комітет з економічних реформ був утворений Указом Глави держави від 26 лютого 2010 року. Комітет очолює Президент України Віктор Янукович.