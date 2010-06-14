Литвин перекинув відповідальність на міністра юстиції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що законопроект про реформування судової системи має направляти до Венеціанської комісії міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді, відповідаючи на пропозицію лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА направити цей документ до Венеціанської комісії.

В.ЛИТВИН пояснив, що автором даного законопроекту є Президент України, і якщо міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ вирішить направити проект документа до Венеціанської комісії, то це його право.

«Цей законопроект не є законопроектом Верховної Ради», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН також повідомив, що мав зустріч з Представником України у Венеціанській комісії Мариною СТАВНІЙЧУК, яка поінформувала, що комісія розгляне цей законопроект як тільки він офіційно надійде від України. «Але поки що документа від України немає», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанській комісії.

4 червня Венеціанська комісія заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні і заявила про готовність дати експертний висновок щодо ухваленого у першому читанні законопроекту про судоустрій і статус суддів.

10 червня фракція БЮТ заявила, що пропонуватиме Верховній Раді України визначитися щодо направлення до Венеціанської комісії законопроекту про судоустрій, якщо це відмовиться зробити голова ВР В.ЛИТВИН.