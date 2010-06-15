Уряд Криму має намір створити реєстр самозахоплень землі

Кримська влада має намір створити реєстр самовільно захоплених у регіоні земельних ділянок, заявляє голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сімферополі.

«Я підготував розпорядження, будуть створені робочі групи при Раді міністрів Криму, в районних адміністраціях і райрадах. Ми хочемо розібратися щодо кожної ділянки – все ж це люди, яким необхідна земельна ділянка, або все ж (люди) займаються бізнесом», - сказав В.ДЖАРТИ.

За його словами, залучити до роботи зі складання реєстру планується представників Меджлісу кримських татар.

В.ДЖАРТИ нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висунув перед властями автономії завдання розв`язати проблеми кримських татар.

Довідка УНІАН. За офіційними даними, у Криму самовільно захоплено близько 1,3 тис. га землі.