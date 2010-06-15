Київська влада добровільно відмовиться від формування тарифів?

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ розраховує, що влітку до Верховної Ради України буде подано законопроект про передачу функцій з урегулювання тарифів на тепло, холодну і гарячу воду від органів місцевої влади до Міністерства житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«На найближчий час у нас планується прийняття нового законодавства, згідно з яким деякі послуги, перш за все, це тепло і послуги по подачі холодної та гарячої води, будуть передані на регулювання державі», - сказав О.ПОПОВ, відповідаючи на запитання, чи будуть в Києві підвищуватись тарифи на послуги ЖКГ і якою є його позиція щодо цієї проблеми.

Заступник голови КМДА повідомив, що відповідний законопроект вже поданий до Кабінету міністрів і зараз проходить обговорення. «Я впевнений, що влітку він буде поданий до Верховної Ради», - додав О.ПОПОВ.

За його словами, передбачається, що перший рік врегулювання тарифів на державному рівні буде покладено на МінЖКГ і жодні нові окремі структури на державному рівні для цього не створюватимуться, оскільки є ризики через брак відповідного досвіду роботи.

«У перший рік міністерство візьме на себе функції регулювання по деяких підприємствах, яких буде близько 50 на Україні (це будуть великі підприємства), для того, щоб накопичити досвід цієї роботи, підготувати кадри і доопрацювати потрібний нормативний, законодавчий ресурс, якого сьогодні не вистачає. У нас практика врегулювання тарифів на державному рівні практично відсутня», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, міністра з питань житлово-комунального господарства О.ПОПОВА призначено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації замість Анатолія ГОЛУБЧЕНКА