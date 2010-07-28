У Донецьку ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 6 млрд. грн.

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, грошовий оборот якого з 2008 року перевищив 6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

Діяльність центру здійснювалася на території Донецька і була спрямована на надання послуг суб`єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань, легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом.

В результаті проведених обшуків було вилучено 1 млн. 120 тис. грн., 50 тис. дол., векселів на суму 14 млн. грн., 16 печаток підприємств з ознаками «фіктивності» та інше.

За інформацією начальника податкової міліції ДПА у Донецькій області Ігоря УСИКА, сьогодні почато роботу з виїмки документів щодо взаємовідносин підприємств реального сектора економіки з фірмами-транзитними ланками ліквідованого конвертаційного центру.