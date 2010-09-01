Вінницькому хакеру дали три роки за злам сайту міськради

Ленінський районний суд Вінниці до трьох років позбавлення волі засудив комп’ютерного хакера, який зламав сайт міської ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що у березні цього року 22-річний студент одного із вищих навчальних закладів Вінниці, який вчився на фахівця з інформаційної безпеки, зламав веб-сайт Могилів-Подільської міської ради. За допомогою інстальованого на комп’ютері програмного забезпечення він втрутився у роботу сайту і змінив логін та пароль доступу панелі керування. Внаслідок цих та інших дій до деяких розділів сайту міськради отримали доступ користувачі Інтернету, які не мали такого права. Крім того, він заблокував, частково знищив і частково змінив інформацію, розміщену на сайті.

12 квітня слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.361 Кримінального кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж, що призвело до блокування, викривлення або знищення важливої конфіденційної інформації, котра є власністю держави.

Вироком Ленінського райсуду Вінниці обвинуваченого засуджено до трьох років обмеження волі з іспитовим строком два роки, з позбавленням права займатись діяльністю у сфері інформаційних технологій.