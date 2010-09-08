Мін‘юст перевиконав закон

Міністерство юстиції відкрило доступ до переліку зареєстрованих в Україні структурних осередків політичних партій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Мін‘юст узагальнив в єдиній базі – Реєстрі політичних партій України - інформацію з окремих реєстрів, в тому числі регіональних, які містять відомості про політичні партії. Ведення таких реєстрів, відповідно до закону ”Про політичні партії в Україні”, здійснює Міністерство юстиції та його територіальні органи.

Таким чином, на сьогодні в Реєстрі політичних партій України, який раніше було відкрито для загального доступу на сайті Міністерства юстиції (http://www.minjust.gov.ua/0/499), можна також ознайомитися з інформацією про обласні, міські, районні організації та інші структурні утворення партій.

Крім того, у відкритий Реєстр внесено інформацію про дату реєстрації та юридичні адреси усіх зареєстрованих партійних осередків.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що згідно із законом ”Про політичні партії в Україні” партії зобов‘язані щорічно інформувати Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії. Політичні партії також зобов‘язані інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Обласні, міські та районні організації політичних партій можуть набувати статусу юридичної особи лише після реєстрації у відповідному органі юстиції. Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення.

Органи юстиції, згідно із законом, ведуть відповідні реєстри політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії.