Порушено кримінальну справу проти екс-голови РДА на Черкащині

За незаконне виділення 200 га землі

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти колишнього голови Лисянської районної державної адміністрації, нині - депутата Лисянської райради. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області. Кримінальну справу порушено за незаконне виділення 200 га землі. За це посадовець отримав 80 тис. дол. хабара, поінформували в прокуратурі.

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