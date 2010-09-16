Порушено кримінальну справу проти екс-голови РДА на Черкащині
09:20, 16 вересня 2010Право
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За незаконне виділення 200 га землі
Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти колишнього голови Лисянської районної державної адміністрації, нині - депутата Лисянської райради.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Кримінальну справу порушено за незаконне виділення 200 га землі. За це посадовець отримав 80 тис. дол. хабара, поінформували в прокуратурі.
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