Суддю ВСУ Романюка обрано головою Ради суддів України
14:14, 17 вересня 2010Право
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Пилипчук не захотів обіймати цю посаду
Суддю Верховного Суду України Ярослава РОМАНЮКА обрано головою Ради суддів України замість Петра ПИЛИПЧУКА.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму організаційному засіданні прийняла оновлена Рада суддів.
У коментарі журналістам про причини переобрання голови Ради суддів голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО зазначив, що П.ПИЛИПЧУК не захотів надалі обіймати цю посаду.
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