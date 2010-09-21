У міліції Севастополя знайдений повішеним 39-річний чоловік

У Севастополі в камері для затриманих Ленінського районного відділу внутрішніх справ міського управління МВС України минулої суботи ввечері був виявлений повішеним місцевий житель.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Севастополя.

За інформацією джерела, повішений був затриманий перед цим у стані алкогольного сп`яніння за насильство в сім`ї. Раніше він з цієї ж причини мав неодноразові приводи в міліцію. У затриманого при поміщенні в камеру були вилучені речі, які могли б заподіяти шкоду здоров`ю або нести загрозу його життю. Проте, як стверджує співрозмовник агентства, чоловік для самогубства застосував резинку з білизни.

У Відділі громадських зв`язків УМВС України в Севастополі кореспонденту УНІАН підтвердили цей факт, додатково повідомивши, що перевірку проводить районна прокуратура.