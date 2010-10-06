Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну продовжити реформу судової системи та прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

Депутати, зокрема, закликали Верховну Раду України схвалити якомога швидше новий закон про громадську прокуратуру після консультацій з Венеціанською комісією.

Асамблея зазначила, що нинішня діяльність прокуратури України не відповідає європейським стандартам, а її повноваження значно перевищують необхідні в демократичній країні.

“(Асамблея - УНІАН) вважає, що реформа судоустрою та судової системи є основним для консолідації верховенства права в Україні, а також вітає надання владою пріоритету цим реформам”, - написано в доповіді.

Разом з тим, ПАРЄ висловила жаль щодо того, що нове законодавство про судову систему в Україні було схвалено без отримання висновків Венеціанської комісії.

Депутати ПАРЄ також закликали Україну реформувати законодавство про адвокатуру, схвалити новий кримінально-процесуальний кодекс.