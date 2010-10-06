Україна ратифікувала угоду з Європолом

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом) про стратегічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 302 народних депутатів із 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено посилення співробітництва держав-членів Європейського Союзу, які діють через Європол, з Україною в запобіганні серйозним формам міжнародної злочинності, їхньому виявленні, припиненні та розслідуванні, зокрема шляхом обміну стратегічною й технічною інформацією.

Передбачено, що Україна призначає Міністерство внутрішніх справ діяти як національний контактний пункт між Європолом та іншими компетентними органами України. Засідання на високому рівні між Європолом і компетентними органами України проводяться регулярно для обговорення питань, які стосуються цієї Угоди та співробітництва в цілому. Контактний пункт, призначений Україною, і той, що призначено Європолом, проводять між собою регулярні консультації з питань політики й питань, що становлять взаємний інтерес, з метою виконання їхніх завдань і координації їхніх відповідних дій.

Обмін інформацією, визначеною цією Угодою, здійснюється лише на умовах, передбачених цією Угодою. Інформація, обмін якою здійснено згідно із цією Угодою, використовується лише для цілей цієї Угоди та під час розслідування, кримінального переслідування, запобігання кримінальним правопорушенням і процесуальних дій, пов’язаних із кримінальними справами.

Обмін інформацією за цією Угодою не стосується питань взаємного надання правової допомоги в кримінальних справах. Унаслідок цього жодні положення цієї Угоди не перешкоджають положенням будь-якої угоди про надання взаємної правової допомоги, здійсненню робочих контактів правоохоронних органів чи будь-яким іншим угодам або домовленостям щодо обміну інформацією між Україною та будь-якою державою – членом Європейського Союзу, не стосуються їх якимось чином і не впливають на них.