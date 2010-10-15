Госпсуд Криму повернув «Масандрі» 15 га землі
09:37, 15 жовтня 2010Право
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Скасовано рішення міськради Ялти
Господарський суд Криму задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради, якою було припинено право користування 14,9 га землі державному підприємству «Гурзуф», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра».
«Суд підтвердив доводи наглядового відомства про те, що рішення ялтинських чиновників суперечить законодавству, згідно з яким місцеві органи влади не мають повноважень з розпорядження державними землями», - говориться в переданому УНІАН прес-релізі Кримської прокуратури.
Міськрада вирішила вилучити землю два роки тому.
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