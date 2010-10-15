Госпсуд Криму повернув «Масандрі» 15 га землі

Господарський суд Криму задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради, якою було припинено право користування 14,9 га землі державному підприємству «Гурзуф», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра».

«Суд підтвердив доводи наглядового відомства про те, що рішення ялтинських чиновників суперечить законодавству, згідно з яким місцеві органи влади не мають повноважень з розпорядження державними землями», - говориться в переданому УНІАН прес-релізі Кримської прокуратури.

Міськрада вирішила вилучити землю два роки тому.