Азаров збирається переглянути стандарти якості продуктів

Україні необхідно переглянути стандарти якості продуктів харчування, щоб вони стали конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Якщо ми хочемо конкурувати, і особливо на ринку Європейського Союзу, то ми маємо, і ЄС нам про це говорить, переглянути багато стандартів з виготовлення продуктів харчування. І ми цим будемо займатися - однозначно. Я вже такі доручення дав», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він розповів, що особисто переконався в тому, що українські продукти харчування не витримують конкуренції навіть на внутрішньому ринку, відвідавши нещодавно ярмарок білоруських товарів. Там, за словами М.АЗАРОВА, українці купували білоруський сир і ковбасу за вищою ціною ніж українські аналоги через те, що якість продукції була вищою.

«Ось білоруська ковбаса і наша ковбаса. Білоруська на 10-15 грн дорожче, і за нею черга. Чому? Виявляється, Білорусь зуміла зберегти систему досить високої вимогливості стандартизації до своєї харчової промисловості, і якість продукції