Фракція БЮТ вимагає створення ТСК ВР по виборах

Фракція БЮТ вимагає створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів блокування державними установами участі опозиції у виборчому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що необхідно розслідувати порушення виборчого законодавства під час місцевих виборів 31 жовтня.