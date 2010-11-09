СБУ викрила злочинну схему стягнення хабарів

Співробітниками СБУ і Генеральної прокуратури України викрито і припинено злочинну схему стягнення хабарів з фізичних й юридичних осіб за безперешкодне оформлення імпортованих товарів у зоні діяльності Дніпропетровської митниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як зазначається, у результаті спецоперації, проведеної 2 - 5 жовтня у м. Кривий Ріг, затримано одного із заступників начальника Дніпропетровської митниці, а також трьох його спільників - працівників керівної ланки митного посту «Кривий Ріг». Зловмисників взяли «на гарячому» - при отриманні хабара в 65 тисяч гривень. Після затримання у підозрюваних вилучили речові докази, пачки із міченими банкнотами номіналом у 100 та 500 гривень. Окрім того, в ході обшуку службового кабінету одного із затриманих митників, знайдено ще 180 тисяч гривень готівкою і «бухгалтерія» - ділові записи про суми та фірми, які сплачували гроші за безперешкодне оформлення вантажів.

Схема вимагання і стягування хабарів полягала в тому, що, зловживаючи службовим становищем, посадовці затягували, або за надуманими підставами не проводили оформлення вантажів, які імпортувалися через митні пости. Задля безперешкодного оформлення товарів суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності рекомендували звернутися за консультацією до «експерта» - одного із митних брокерів. Фактично, цей посередник, за попередньою змовою із відповідальними чиновниками, пояснював бізнесменам, що окрім офіційних платежів необхідно сплачувати хабарі з кожної одиниці транспорту.

Стосовно затриманих посадовців Дніпропетровської митниці та митного брокера Генеральною прокуратурою України порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб). Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зловмисники під вартою доставлені у м. Київ.