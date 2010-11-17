Громадські організації заявляють про акції протесту селян

Громадські організації заявляють про можливі акції протесту селян при відмові влади провести з ними зустріч для розв’язання гострих проблем аграрної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

«У разі непідтримки вищим керівництвом держави інтересів аграріїв, громадські організації залишають за собою право участі 23 листопада ц.р. у спільному засіданні аграрних асоціацій, на якому визначаться з датою організації та проведення загальногалузевого страйку та інших масових заходів у Києві й інших регіонах», - говориться в повідомленні громадських організацій агропромислового комплексу, поширеному на прес-конференції.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, на сьогодні в аграрній сфері накопичилося багато проблем, зокрема, введення квот на експорт зерна заблокувало внутрішній ринок, і селянам дуже складно продати зерно. При цьому втрати на кожній тонні зерна оцінюються в 200 грн. Він відзначив, що аграрії вимагають скасування квот на експорт зернових.

Також, проблемним питанням є ухвалення Податкового кодексу, що передбачає введення нульового ПДВ при експорті зернових, олійних культур, а також шкур.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, це призведе до втрат аграріями близько 10-12 млрд. грн. в цінах на сьогоднішній день, а за умови зростання цін надалі втрати зростатимуть.

Л.КОЗАЧЕНКО повідомив, що аграрії хочуть зустрітися з Президентом України чи прем`єр-міністром для обговорення ситуації, що склалася. Він відзначив, що селяни готові на такі заходи, але хочуть, щоб влада надала компенсатори, що зменшать їхні втрати.

Президент УАК наголосив, що він не погрожує, що завтра буде страйк селян, проте зазначив, що селяни готові на акції протесту, додавши, що у разі їх проведення ці акції будуть масштабними і, швидше за все, малоконтрольованими.