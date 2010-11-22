Судові слухання по ”Еліта-Центр” перенесено до СІЗО

Засідання суду щодо афери ”Еліта-Центр” перевели з Печерського суду до Лук’янівського СІЗО, в якому перебуває головний звинувачений Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ (ШАХОВ).

Про це повідомляє газета ”Сегодня” (№ 258 від 19 листопада 2010 року).

Слухання справи перенесено до СІЗО за клопотанням захисту обвинуваченого, який побоюється за своє життя.

За словами очевидців, на засіданнях перебуває багато охорони. Сам О.ВОЛКОНСЬКИЙ за два роки перебування за гратами навіть не схуд. ”Він виглядає непогано, краще багатьох постраждалих. Поводиться на засіданнях дуже розкуто, відпускає жарти”, - цитує газета слова адвоката постраждалих інвесторів Василя ЖЕРНОВСЬКОГО.

Зараз у суді зачитують звинувачення, що складається з понад 1800 сторінок. Постраждалі розраховують, що до кінця місяця судді розпочнуть розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери ”Еліта-Центр”, яку було розкрито в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 осіб.

16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній ”Еліта-Центр” Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З 25 січня 2010 року в Печерському районному суді Києва проходить слухання кримінальної справи Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) – головного організатора афери ”Еліта-Центр”.

Ще один фігурант афери ”Еліта-Центр” - громадянин ШЕСТАК - перебуває в розшуку.