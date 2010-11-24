Розпочалося опитування свідків інциденту між Стогнієм і Гримчаком

Прокуратура Подільського району Києва розпочала опитування свідків інциденту, який стався після телевізійного ток-шок між радником міністра внутрішніх справ України Костянтином СТОГНІЄМ і народним депутатом Юрієм ГРИМЧАКОМ.

Про це УНІАН повідомив Ю.ГРИМЧАК.

”Наскільки мені відомо, прокуратура Подільського району отримала від міліції зібрані матеріали і розпочала перевірку. Зокрема, опитування свідків, яких вдалося встановити. Згідно законодавства у прокуратури є десять днів для вивчення матеріалів і прийняття відповідного процесуального рішення”, - сказав Ю.ГРИМЧАК. При цьому він зауважив, що після інциденту із К.СТОГНІЄМ особисто звертався з відповідною заявою до Подільського райуправління столичної міліції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією “Народної самооборони”, народний депутат Ю.ГРИМЧАК і К.СТОГНІЙ побилися після ток-шоу «Шустер live» 12 листопада ввечері.

Як ідеться у повідомленні “Народної самооборони”, між Ю.ГРИМЧАКОМ та К.СТОГНІЄМ зав`язалася словесна перепалка, яка “стосувалася численних депутатських запитів щодо незаконного присвоєння останніх трьох міліцейських звань К.СТОГНІЮ, зокрема, звання полковника міліції”. “У збудженому стані К.СТОГНІЙ із кулаками накинувся на Ю.ГРИМЧАКА. Депутат, захищаючись, був вимушений відштовхнути К.СТОГНІЯ від себе. Радник міністра впав на машину сторонньої особи, яка стояла поруч. Полковник міліції К.СТОГНІЙ, швидко полишаючи місце події, звернувся до народного депутата Ю.ГРИМЧАКА зі словами прямої погрози: “А от тепер стережись і оглядайся!”, повідомляє “Народна самооборона”.

Крім того, за інформацією директора ДЗГ МВС України Дмитра АНДРЕЄВА, К.СТОГНІЙ вдарив в обличчя екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА після ток-шоу «Шустер live». За словами Д.АНДРЕЄВА, після закінчення першої частини програми К.СТОГНІЙ і Михайло ГУЦАЛЮК, який у 2006 році перебував першим на квартирному обліку, але у 2009 році став 66-м, через зміну колишнім керівництвом МВС наказу щодо виділення житла працівникам міліції, обговорювали питання можливості відновлення у черзі. ”СТОГНІЙ з ГУЦАЛЮКОМ виходили зі студії Савіка Шустера, і в момент, коли йшла розмова, як же можливо відновитися у цій черзі, колишній міністр внутрішніх справ пан ЛУЦЕНКО сказав, що квартиру можна отримати, якщо... ну, скажімо так, зробити... оральний контакт з міністром внутрішніх справ”, - сказав Д.АНДРЕЄВ. ”Після цього СТОГНІЙ вдарив пана ЛУЦЕНКА в обличчя. Була потасовка. СТОГНІЙ попросив ЛУЦЕНКА, якщо в нього є якісь претензії, викликати міліцію для з’ясування цього інциденту. Але ЛУЦЕНКО відмовився це робити”, - зазначив директор ДЗГ МВС.