Україна бере участь у 49-му пленарному засіданні GRECO

Делегація України у складі представників Міністерства юстиції відбула до Страсбурга для участі у 49-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Україна має намір висвітлити стан виконання антикорупційних рекомендацій, наданих GRECO у 2007 році після першого та другого раундів оцінки України.

Зокрема, планується поінформувати про хід доопрацювання з урахуванням зауважень експертів GRECO законопроектів «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації».

У ході засідання GRECO українська делегація має також намір поінформувати членів та керівництво міжнародної антикорупційної організації про діяльність в Україні новоствореного Національного антикорупційного комітету

Крім того, Україна планує ознайомитися із змістом рекомендацій, що надаються GRECO іншим державам, а також зі шляхами їхнього виконання та імплементації у законодавство, з тим щоб використати даний досвід при виконанні рекомендацій GRECO, що можуть бути надані Україні під час проведення аналогічного раунду оцінки.

Зокрема, у ході засідання Україна як член GRECO візьме участь у розгляді звітів GRECO щодо чергового (третього) раунду оцінки низки держав, зокрема Португалії, Чорногорії, Румунії та Вірменії.

Крім того, планується затвердити звіт щодо виконання рекомендацій, наданих GRECO за результатами проведення спільних першого та другого раундів оцінки Російської Федерації.

*** Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

GRECO утворено Радою Європи з метою покращення можливостей країн – членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.