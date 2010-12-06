На Дніпропетровщині з початку року суб’єктам підприємництва, зокрема одному із супермаркетів анульовано 13 ліцензій на продаж алкоголю та тютюну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в регіональному управлінні Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА в Дніпропетровській області.

За підсумками перевірок на суб’єкти підприємництва було накладено 2,6 млн. грн. фінансових санкцій за порушення законодавства про торгівлю алкоголем та тютюном.

Крім цього, правоохоронними органами складено близько 300 протоколів за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння та порушено 10 кримінальних справ за втягнення підлітків у пияцтво.

Однак, як зазначили в управлінні, не задокументованих фактів незаконного продажу алкоголю та тютюну в регіоні набагато більше.

«Закон передбачає складну процедуру доказів, тому ми не можемо всіх порушників реалізації підакцизних товарів позбавити ліцензії», - наголосили в регіональній податковій адміністрації.