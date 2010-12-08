Нацбанк готовий прийняти сторону банку-боржника

Національний банк України готовий брати участь як третя особа на стороні банку-боржника в разі позовів інвестора з приводу несплати відсотків за субординованим боргом.

Про це йдеться в листі регулятора до комерційних банків №18-312/6285-21996 від 7 грудня 2010 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Свою позицію Нацбанк обгрунтовує тим, що згідно із законодавством і нормативними актами, в договорі про залучення субборгу мають бути передбачені такі обов`язкові умови: субборг не може бути вилучений з банку раніше ніж через 5 років; субборг не може бути погашений за ініціативою інвестора; кошти субборгу можуть вільно використовуватися на покриття збитків банку; дозволяється відстрочення із обслуговування зобов`язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє банку здійснювати такі виплати.

«У зв`язку з викладеним і з метою недопущення погіршення фінансового стану банків-боржників і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, Національний банк України просить враховувати його позицію при розгляді відповідних спорів у судах і звертає увагу на необхідність залучення Нацбанку до участі у справах про розірвання угод (договорів) про залучення коштів на умовах субординованого боргу, ініційованих інвесторами (кредиторами), як третя особа на стороні банку-боржника», - йдеться в листі НБУ.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», субординований борг - звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовами договору не можуть бути вилучені з банку раніше 5 років, а у разі банкрутства або ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів.