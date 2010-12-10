У Чехії затримано українця, який знаходився у міжнародному розшуку

У Чехії затримано жителя Білої Церкви, який із січня 2010 року знаходився у міжнародному розшуку за скоєння дорожньої аварії зі смертельними наслідками.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням ДПТ сталося ще в грудні 2005 року. Чоловік на власному автомобілі «РАФ» потрапив в дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Юрківка Козятинського району Вінницької області. Перевищення швидкості на слизькій дорозі спричинило перекидання автомобіля. Поруч з чоловіком знаходилась його дружина, яка під час аварії загинула.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст.286 ч.2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) і більше року тривало слідство.

Весь цей час чоловік знаходився на підписці про невиїзд .

Водночас у 2007 році підозрюваний перестав з’являтись на допити і зник зі свого постійного місця проживання. Відтоді він перебував у державному розшуку, а з січня 2010 року - у міжнародному розшуку.

У міліції Вінницькій області зазначили, що нещодавно була отримана оперативна інформація про можливе перебування даного громадянина в Чехії.

За допомогою правоохоронних органів цієї держави 48-річного чоловіка виявили та затримали. Наразі УМВС України у Вінницькій області спільно з обласною прокуратурою готують запит про видачу даного громадянина правоохоронним органам України в порядку його екстрадиції за місцем скоєння злочину.