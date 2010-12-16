Суд повернув Києву 51% акцій «Київхімволокна»

Київський апеляційний господарський суд 14 грудня 2010 року підтвердив право власності територіальної громади столиці на 51% акцій ВАТ «Київхімволокно».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, апеляційна інстанція залишила без задоволення скаргу ФК «Новий регіон» на рішення господарського суду Києва, а його рішення – без змін.

Нагадаємо, 2 листопада 2010 року господарський суд Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Київхімволокно» в кількості 5 млн. 677 тис. 224 одиниці, який був укладений у 2009 році між Київською міською радою і ФК «Новий регіон».

Довідка УНІАН. ВАТ «Київхімволокно» – одне з найстаріших в Україні підприємств з виробництва хімічних ниток і волокон, було створене в 1937 році як фабрика віскозного шовку.

Основним видом продукції підприємства, що випускається, є поліпропіленове штапельне волокно, виробництво якого має широке застосування в усьому світі. ”Київхімволокно” – єдиний виробник ПП-волокна в Україні. Основні конкуренти з виробництва такого волокна – підприємства Росії, Китаю, Кореї та ін.