Міліціонер, який втратив документи кримінальної справи, піде під суд

Органами прокуратури Львівської області передано до суду для розгляду кримінальну справу про обвинувачення працівника міліції у службовій недбалості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою Шевченківського району Львова завершено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням працівника міліції районного відділу міліції м.Львова за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

«З`ясовано, що працівник правоохоронного органу, внаслідок службової недбалості втратив офіційні документи у кримінальній справі, у зв`язку з чим на даний час у ній не прийнято законного рішення, що в свою чергу, призвело до порушення законних інтересів учасників кримінального судочинства», - інформує прес-служба.