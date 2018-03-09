"Порода - низькоросла ватнозалежна": у мережі висміяли фото Путіна з жінками

08:08, 09 березня 2018
Русский міръ
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Користувачі соцмереж звернули увагу на фото російського президента Володимира Путіна. На них він майже скрізь зображений вищим від жінок, які стоять поруч з ним.

Читайте також"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого ПутінаДекілька таких фото опубліковані в Twitter "Головний ліберал". "У Росії спеціально для Путіна виведена порода коротконогих і низькорослих жінок", - йдеться у підписі до фото.

Варто зазначити, що знімки викликали бурхливе обговорення в мережі: "Порода - низькоросла путінська, ватнозалежна", "Скоро всі, хто вищий від Путіна за зростом, будуть вважатися ворогами народу", "І при тому, що він на підборах", "Понібаби".

Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла з надто низькими ніжками у кабінеті президента Росії Володимира Путіна.

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Теги: #фото Путіна#Путін і жінки#ріст Путіна