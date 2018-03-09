"Порода - низькоросла ватнозалежна": у мережі висміяли фото Путіна з жінками

У мережі жартують, що скоро всі, хто вищий від Путіна за зростом, будуть вважатися ворогами народу.

Користувачі соцмереж звернули увагу на фото російського президента Володимира Путіна. На них він майже скрізь зображений вищим від жінок, які стоять поруч з ним.

Читайте також"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого ПутінаДекілька таких фото опубліковані в Twitter "Головний ліберал". "У Росії спеціально для Путіна виведена порода коротконогих і низькорослих жінок", - йдеться у підписі до фото.

Варто зазначити, що знімки викликали бурхливе обговорення в мережі: "Порода - низькоросла путінська, ватнозалежна", "Скоро всі, хто вищий від Путіна за зростом, будуть вважатися ворогами народу", "І при тому, що він на підборах", "Понібаби".

Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла з надто низькими ніжками у кабінеті президента Росії Володимира Путіна.