"Порода - низькоросла ватнозалежна": у мережі висміяли фото Путіна з жінками
Користувачі соцмереж звернули увагу на фото російського президента Володимира Путіна. На них він майже скрізь зображений вищим від жінок, які стоять поруч з ним.
Читайте також"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого ПутінаДекілька таких фото опубліковані в Twitter "Головний ліберал". "У Росії спеціально для Путіна виведена порода коротконогих і низькорослих жінок", - йдеться у підписі до фото.
Варто зазначити, що знімки викликали бурхливе обговорення в мережі: "Порода - низькоросла путінська, ватнозалежна", "Скоро всі, хто вищий від Путіна за зростом, будуть вважатися ворогами народу", "І при тому, що він на підборах", "Понібаби".
Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла з надто низькими ніжками у кабінеті президента Росії Володимира Путіна.