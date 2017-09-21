"Мені довго промивали мізки": у РФ директор школи пригрозив в'язницею за значок "Навальний" (відео)

У Владивостоку керівництво ліцею №41 погрожувало 16-річному учню Семену Голубовському, який приніс у клас декілька значків "Навальний 20!8". Молодий чоловік записав розмову, який опублікував на YouTube штаб російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Мені довго промивали мізки. Говорили, що я не зможу влаштуватися в житті, тому що я на стеженні у ФСБ», - розповідає Голубовський.

На запису представники адміністрації школи лякають Голубовського відрахуванням, кажуть, що принести значок в школу рівносильно розповсюдженню наркотиків.

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"Ти хочеш сидіти у в'язниці? Тут межа невелика", – пригрозили йому під час бесіди.

Вчителі розповіли підлітку, що контент на його сторінці у "ВКонтакте" відстежує ФСБ. Йому пообіцяли, що він не зможе поступити в жодний виш в країні, він "однозначно буде притягнутий до дисциплінарного стягнення", а його мати заплатить штраф, відзначає "Радіо Свобода".

"Я їх не одягав під час занять. Лише на великій перерві я дістав значки і розглядав. Класний керівник попросила показати, що у мене в руках. Потім вона, незважаючи на моє обурення, забрала значки. Через півгодини на урок прийшла директор ліцею і запросила на розмову. У кабінеті мене вже чекав психолог, який працює в ліцеї, і інспектор у справах неповнолітніх. Класний керівник сказала, що тільки зрадник міг принести в школу такий значок і вона повинна була донести директорові про це зраді", – розповів учень.