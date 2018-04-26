Російські посадовці «добудували» дитячий майданчик за допомогою фотошопу (фото)

18:18, 26 квітня 2018
Русский міръ
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У РФ чиновники намагаються приховати правду про російської дійсності фотошопом / Pikabu

Адміністрація Тисульского району Кемеровської області РФ виклала на своєму сайті фейкові фотографії повністю завершеного дитячого майданчика у селищі Білогірськ, показавши, зокрема, нове гумове покриття майданчика.

Pikabu
Pikabu
Pikabu

Місцеві жителі, проте, показали фотографії, на яких цей майданчик і сьогодні завалено брудом та будівельним сміттям.

Pikabu
Pikabu

Про підробку чиновників, які скористалися графічним редактором задля «забезпечення благоустрою» території, повідомили користувачі розважального ресурсу Pikabu. Інформацію почали тиражувати ЗМІ.

Автор публікації на ресурсі, зокрема, процитував слова місцевої мешканки: "Жодного гумового покриття тут не було і немає, ми кожен день ходимо повз нього".

Зазначається, що на роботи з благоустрою селища було витрачено 2,1 млн руб.

Раніше повідомлялося, що на російському стадіоні "Волгоград-Арена", який прийматиме матчі чемпіонату світу-2018 з футболу, забули встановити перегородки у туалеті.

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Теги: #Росія