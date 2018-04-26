Російські посадовці «добудували» дитячий майданчик за допомогою фотошопу (фото)

Роботи з благоустрою в російському Білогірську, як повідомляється, коштували понад два мільйони рублів.

Адміністрація Тисульского району Кемеровської області РФ виклала на своєму сайті фейкові фотографії повністю завершеного дитячого майданчика у селищі Білогірськ, показавши, зокрема, нове гумове покриття майданчика.

Місцеві жителі, проте, показали фотографії, на яких цей майданчик і сьогодні завалено брудом та будівельним сміттям.

Про підробку чиновників, які скористалися графічним редактором задля «забезпечення благоустрою» території, повідомили користувачі розважального ресурсу Pikabu. Інформацію почали тиражувати ЗМІ.

Автор публікації на ресурсі, зокрема, процитував слова місцевої мешканки: "Жодного гумового покриття тут не було і немає, ми кожен день ходимо повз нього".

Зазначається, що на роботи з благоустрою селища було витрачено 2,1 млн руб.

Раніше повідомлялося, що на російському стадіоні "Волгоград-Арена", який прийматиме матчі чемпіонату світу-2018 з футболу, забули встановити перегородки у туалеті.