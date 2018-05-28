З ювілеєм: під пітерським «мостом дурості» застрягла вже 150-та «Газель» (фото, відео)

10:09, 28 травня 2018
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Пітерський "міст дурості" знайшов чергову жертву / vk.com - ДТП і ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Про це повідомляється в одному з петербурзьких пабликів в соцмережі «Вконтакте», присвяченому міським пригодам.

Дана «Газель» – вже 150-й автомобіль, водій якого «повірив у себе», і поїхав під міст, незважаючи на наявність на ньому попереджувального банера. Місцеві активісти у зв'язку з інцидентом прикрасили міст «до ювілею».

vk.com - ДТП і ПП | Санкт-Петербург | Пітер Онлайн | СПб

14 травня повідомлялося про 149 автомобіль, що застряг під мостом. Тоді водій «Газелі» також проігнорував або не помітив застереження про те, що міст є низьким, і спробував проїхати під ним, в наслідок чого у автомобіля відвалився кузов.

Вперше інформація про подібного роду ДТП з'явилася в Інтернеті 7 березня 2017 року. "Міст дурості" став популярним у соцмережах, оскільки водії регулярно ігнорують попередження та безуспішно намагаються проїхати під ним. 

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Теги: #мост#Россия