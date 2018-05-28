З ювілеєм: під пітерським «мостом дурості» застрягла вже 150-та «Газель» (фото, відео)
Чергова малотоннажна вантажівка «Газель» застрягла під сумнозвісним низьким мостом в російському Санкт-Петербурзі.
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Про це повідомляється в одному з петербурзьких пабликів в соцмережі «Вконтакте», присвяченому міським пригодам.
Дана «Газель» – вже 150-й автомобіль, водій якого «повірив у себе», і поїхав під міст, незважаючи на наявність на ньому попереджувального банера. Місцеві активісти у зв'язку з інцидентом прикрасили міст «до ювілею».
Невські Новини зняли сьогоднішнього водія 150й Газелі:https://t.co/rdwY6HXs8Zpic.twitter.com/9DW8VOxEBq— Міст дурниці (@FoolsBridge) 27 травня 2018 р.
14 травня повідомлялося про 149 автомобіль, що застряг під мостом. Тоді водій «Газелі» також проігнорував або не помітив застереження про те, що міст є низьким, і спробував проїхати під ним, в наслідок чого у автомобіля відвалився кузов.
Вперше інформація про подібного роду ДТП з'явилася в Інтернеті 7 березня 2017 року. "Міст дурості" став популярним у соцмережах, оскільки водії регулярно ігнорують попередження та безуспішно намагаються проїхати під ним.