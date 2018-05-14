Попередження не допомагає: в пітерський "міст дурості" врізалася вже 149-а ГАЗель (фото)

Міст отримав популярність в Мережі через часті ДТП під ним, а все – через необґрунтовано низьке розташування шляхопроводу над дорогою.

Під так званим «містом дурості» в російському Санкт-Петербурзі застряг 149-й за рахунком автомобіль.

Про це йдеться в мікроблозі Twitter будівельного непорозуміння «Мост глупости».

«149й! Ви вже вирішили, що подаруйте мені на ювілей?», – йдеться в повідомленні до фотографії з наслідками аварії.

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Очевидно, водій Газелі проігнорував або не помітив застереження про те, що міст є низьким, і спробував проїхати під ним, в наслідок чого у автомобіля відвалився кузов. Про постраждалих не повідомляється.

149й! Вы уже решили, что подарите мне на юбилей? pic.twitter.com/Lw5s3CRKDr — Мост глупости (@FoolsBridge) 13 травня 2018 р.

Міст отримав популярність в Мережі через часті ДТП під ним, а все – через необґрунтовано низьке розташування шляхопроводу над дорогою. Про небезпеку аварії застерігає плакат з написом: «Небезпечно! Низький міст. Газель не проїде».

Вперше інформація про подібного роду ДТП з'явилася в Інтернеті 7 березня 2017 року.