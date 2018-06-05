У пітерський «міст дурості» врізалася «Газель» з біотуалетом (відео)

Постраждала у ДТП вантажівка стала вже 151-ю «жертвою» мосту.

У так званий «міст дурості» в російському Санкт-Петербурзі, під яким регулярно застряють малотоннажні вантажівки «Газель», врізався черговий автомобіль. Цього разу в ДТП потрапила «Газель», яка перевозила біотуалет.

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Про це повідомляється в присвяченому мосту Twitter-акаунті. Інцидент стався в неділю, 3 червня. Постраждала в ДТП газель стала вже 151-ю «жертвою» мосту.

Поки вішають ланцюга, помилуйтеся на фото позавчорашній биотуалетной історії. pic.twitter.com/W29f2mJBRb — Міст дурниці (@FoolsBridge) 4 червня 2018 р.

4 червня перед проїздом під мостом встановили конструкції з підвісними ланцюгами, які повинні будуть попереджати водіїв про небезпеку.

28 травня повідомлялося, що під мостом застрягла 150-та, "ювілейна" вантажівка. Тоді активісти вивісили на мосту банер з "привітанням".

Вперше інформація про подібного роду ДТП з'явилася в Інтернеті 7 березня 2017 року. "Міст дурості" став популярним в соцмережах, оскільки водії регулярно ігнорують попередження про небезпеку і безуспішно намагаються проїхати під ним.