У Росії шукають ведмедя з каністрою на голові (відео)
11:56, 26 серпня 2018Русский міръ
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Спроба невідомих допомогти ведмедю не увінчалася успіхом.
Представники Міністерства екології Якутії шукають ведмедя з каністрою на голові. Про це повідомляє телеканал «Якутія 24».
У п'ятницю, 24 серпня, на YouTube був розміщений ролик, на якому невідомі чоловіки намагаються допомогти ведмедю і стягнути з нього з голови каністру. У цей момент тварина бродила по узбіччю дороги. Спроба невідомих допомогти ведмедю не увінчалася успіхом.
Мінекології відправило вказівку всім інспекціям в Південній Якутії, щоб знайшли місце, де це сталося», — передає телеканал слова представника відомства Анни Налимовой.
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