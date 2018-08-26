У Росії шукають ведмедя з каністрою на голові (відео)

Спроба невідомих допомогти ведмедю не увінчалася успіхом.

Представники Міністерства екології Якутії шукають ведмедя з каністрою на голові. Про це повідомляє телеканал «Якутія 24».

У п'ятницю, 24 серпня, на YouTube був розміщений ролик, на якому невідомі чоловіки намагаються допомогти ведмедю і стягнути з нього з голови каністру. У цей момент тварина бродила по узбіччю дороги. Спроба невідомих допомогти ведмедю не увінчалася успіхом.

Мінекології відправило вказівку всім інспекціям в Південній Якутії, щоб знайшли місце, де це сталося», — передає телеканал слова представника відомства Анни Налимовой.