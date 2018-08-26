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У Росії шукають ведмедя з каністрою на голові (відео)

11:56, 26 серпня 2018
Русский міръ
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У п'ятницю, 24 серпня, на YouTube був розміщений ролик, на якому невідомі чоловіки намагаються допомогти ведмедю і стягнути з нього з голови каністру. У цей момент тварина бродила по узбіччю дороги. Спроба невідомих допомогти ведмедю не увінчалася успіхом.

Мінекології відправило вказівку всім інспекціям в Південній Якутії, щоб знайшли місце, де це сталося», — передає телеканал слова представника відомства Анни Налимовой.

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Теги: #ведмідь