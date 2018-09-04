"Ленін гад" і "*бський вокзал": в Петербурзі осоромилися через вивіски, що частково перегоріли (фото)
16:18, 04 вересня 2018Русский міръ
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На Вітебському вокзалі згасли три перші літери і назва стала нецензурною, також постраждала вивіска "Місто-герой Ленінград".
У Санкт-Петербурзі з різницею в кілька днів перегоріли букви, що світяться, біля двох вокзалів — Московського та Вітебського.
Про це повідомили учасники групи «ДТП та ПП» «ВКонтакте».
Так, постраждала вивіска «Місто-герой Ленінград»: у назві міста пропала буква «р», і вийшло «Ленін гад».
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Пізніше на Вітебському вокзалі згасли три перші літери і назва стала нецензурною. У Дирекції залізничних вокзалів повідомили «Фонтанці», що ремонт напису на Вітебському вокзалі вже почався.
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