"Ленін гад" і "*бський вокзал": в Петербурзі осоромилися через вивіски, що частково перегоріли (фото)

На Вітебському вокзалі згасли три перші літери і назва стала нецензурною, також постраждала вивіска "Місто-герой Ленінград".

У Санкт-Петербурзі з різницею в кілька днів перегоріли букви, що світяться, біля двох вокзалів — Московського та Вітебського.

Про це повідомили учасники групи «ДТП та ПП» «ВКонтакте».

Так, постраждала вивіска «Місто-герой Ленінград»: у назві міста пропала буква «р», і вийшло «Ленін гад».

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Пізніше на Вітебському вокзалі згасли три перші літери і назва стала нецензурною. У Дирекції залізничних вокзалів повідомили «Фонтанці», що ремонт напису на Вітебському вокзалі вже почався.

Раніше в Китаї зареєстрували торгові марки для унітазів "Роналду", соку "Мессі" та каструль "Суарес".