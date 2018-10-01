Російський канал заблокував перегляд пародії Comedy Club на ток-шоу кремлівських пропагандистів (відео)

Перегляд пародії недоступний в 11 пострадянських країнах.

Телеканал ТНТ частково заблокував на своїх офіційних акаунтах перегляд пародії на російські політичні ток-шоу.

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Про це в Facebook повідомляє медіа-експерт «Радіо Свобода» Олена Риковцева. За її словами, перегляд заблоковано для низки пострадянських країн.

«Чудові результати виявило наше спільне міжнародне дослідження. Ось цю пародію на російські ток-шоу канал ТНТ на своїх офіційних сторінках (див. приміром посилання на youtube) закрив для наступних країн: Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Латвія, Литва, Естонія. При цьому, скажімо, для Грузії вона відкрита. Не кажучи про країни Заходу (без перерахованих країн Балтії, звичайно)», – зазначила вона.

Як уточнила Риковцева, відео також заблоковано в Казахстані та Узбекистані.

«Тобто пародію не можна дивитися мабуть тим, на яких, на думку ідеологів РФ, ці шоу впливають у вірному напрямку. Тобто не можна цю віру в них підривати. По-іншому цей самобан я пояснити не можу. Хоча канал може пояснити інакше», – сказала журналіст.

Слід зазначити, що на офіційному каналі Comedy Club на Youtube відео недоступне для українських користувачів. Риковцева виклала заблоковане відео у вільному доступі на своїй сторінці в Facebook.

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