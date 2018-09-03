У Путіна з'явилася особиста програма на "Россия 1": його цілу годину по-ленінськи хвалять

Пропагандист Соловйов у своїй традиційній манері розповідає про те, що робив Путін останнім часом.

На державному телеканалі «Россия 1» вийшла нова програма Володимира Соловйова «Москва. Кремль. Путін». Протягом години ведучий, відомий своєю лояльністю до чинної влади, виключно доброзичливо і навіть з захопленням розповідає про дії президента за останні дні.

Як йдеться у матеріалі на сайті Znak, багатьом коментаторам змістовно та інтонаційно програма нагадала ленініану, телебачення брежнєвських часів або сталінську пропаганду.

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Пропагандист Соловйов у своїй традиційній манері розповідає про те, що робив Путін останнім часом: їздив в Сибір, проводив час з дітьми, бігав по тайзі з міністром оборони і директором ФСБ.

Для обговорення дій президента в студію запрошують «експертів» - наприклад, лояльного журналіста чи прес-секретаря президента Дмитра Пєскова.

Подібні коментатори говорять про Путіна тільки з захопленими інтонаціями. Як пише видання, перший же сюжет програми змушує згадати то про «дорогого Леоніда Ілліча», то про славослів'я на адресу Сталіна.

Дмитро Пєсков в студії програми майже дослівно повторює штампи радянської пропаганди: «Путін любить не тільки дітей, він любить взагалі всіх людей... Він дуже людяний чоловік», - говорить Пісків.

Пєсков не скупиться на похвали в адресу свого начальника: «моментально реагує на обставини, сам працює над текстами своїх виступів, він така ж людина, як і всі», але «філігранно справляється зі своїми емоціями». Путін щодня пропливає годину в басейні, займається в спортзалі, грає в хокей і т. п.

Фінал програми Соловйова - відеокадри недавньої відпустки Володимира Путіна в Туві, мабуть, спеціально збережені для прем'єри в новій програмі. Збирає ягоди і гриби, «підходить прямо до обриву», сам варить чай і рятує молоді дерева.