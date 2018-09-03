У Путіна з'явилася особиста програма на "Россия 1": його цілу годину по-ленінськи хвалять
На державному телеканалі «Россия 1» вийшла нова програма Володимира Соловйова «Москва. Кремль. Путін». Протягом години ведучий, відомий своєю лояльністю до чинної влади, виключно доброзичливо і навіть з захопленням розповідає про дії президента за останні дні.
Як йдеться у матеріалі на сайті Znak, багатьом коментаторам змістовно та інтонаційно програма нагадала ленініану, телебачення брежнєвських часів або сталінську пропаганду.
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Пропагандист Соловйов у своїй традиційній манері розповідає про те, що робив Путін останнім часом: їздив в Сибір, проводив час з дітьми, бігав по тайзі з міністром оборони і директором ФСБ.
Для обговорення дій президента в студію запрошують «експертів» - наприклад, лояльного журналіста чи прес-секретаря президента Дмитра Пєскова.
Подібні коментатори говорять про Путіна тільки з захопленими інтонаціями. Як пише видання, перший же сюжет програми змушує згадати то про «дорогого Леоніда Ілліча», то про славослів'я на адресу Сталіна.
Дмитро Пєсков в студії програми майже дослівно повторює штампи радянської пропаганди: «Путін любить не тільки дітей, він любить взагалі всіх людей... Він дуже людяний чоловік», - говорить Пісків.
Пєсков не скупиться на похвали в адресу свого начальника: «моментально реагує на обставини, сам працює над текстами своїх виступів, він така ж людина, як і всі», але «філігранно справляється зі своїми емоціями». Путін щодня пропливає годину в басейні, займається в спортзалі, грає в хокей і т. п.
Фінал програми Соловйова - відеокадри недавньої відпустки Володимира Путіна в Туві, мабуть, спеціально збережені для прем'єри в новій програмі. Збирає ягоди і гриби, «підходить прямо до обриву», сам варить чай і рятує молоді дерева.