У мережі висміяли плішивого Путіна (фото)

Мережа обговорює черговий нюанс із зовнішністю Путіна.

У мережі знову обговорюють зовнішність російського президента Володимира Путіна.

Читайте також"Без підборів не випускають": зріст Путіна висміяли в мережі (фото)

Так, прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов показав у Twitter нове фото глави РФ, на якому його оточив нібито натовп шанувальників. На знімку видно задню частину голови Путіна.

"Так він ще й лисий!", "Плішивий педофіл в оточенні упирів з ФСБ","ФСБ в овечих шкурах і їхній плішивий шакал", - пишуть в коментарях.

Раніше російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижчим, то раптово вищим за свого прем'єра Медведєва.