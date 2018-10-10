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У мережі висміяли плішивого Путіна (фото)

13:47, 10 жовтня 2018
Русский міръ
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Фото плішивого Путіна показав прокремлівський журналіст / фото twitter.com/dimsmirnov175

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Так, прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов показав у Twitter нове фото глави РФ, на якому його оточив нібито натовп шанувальників. На знімку видно задню частину голови Путіна.

"Так він ще й лисий!", "Плішивий педофіл в оточенні упирів з ФСБ","ФСБ в овечих шкурах і їхній плішивий шакал", - пишуть в коментарях.

Раніше російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижчим, то раптово вищим за свого прем'єра Медведєва.

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Теги: #фоторепортаж#Путін