"Рука з ногою окремо, тіло окремо": в московському аеропорту літак переїхав чоловіка

Пригода сталася о 20:10 за місцевим часом.

Пасажирський «Боїнг-737» в московському аеропорту Шереметьєво при зльоті збив чоловіка, він загинув.

«Рука з ногою окремо, тіло окремо», — повідомив блогер Ілля Варламов з посиланням на джерела в аеропорту. Злітно-посадкову смугу після події закрили, літаки зараз вилітають з Шереметьєво з затримкою, зазначив співрозмовник.

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Пригода сталася о 20:10 за місцевим часом, на ЗПС «було виявлено людське тіло, одяг та інші особисті речі, що належать чоловікові», розповіла голова дирекції зі зв'язків з громадськістю аеропорту Ганна Захаренкова. Для встановлення особи загиблого потрібна експертиза ДНК, повідомило «Інтерфаксу» джерело в службах аеропорту.

За попередніми даними, загиблому було 25 років. Як він опинився на злітній смузі, поки незрозуміло.

«Екіпаж пасажирського лайнера після вильоту в Афіни повідомив диспетчерам про можливе зіткнення з твариною на злітно-посадковій смузі під час розгону. Було вирішено не повертати літак в аеропорт вильоту, оскільки системи не сигналізували про пошкодження», — сказав співрозмовник «Інтерфаксу».

Тим не менш, було вирішено направити на льотне поле працівників авіаційної безпеки для інспекції ЗПС.

«Після прибуття на місце вони доповіли про виявлення людських рештків», — сказало джерело.