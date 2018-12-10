У Росії до другого пожиттєвого засудили екс-міліціонера за вбивство майже 80 жінок (відео)

З 1994-го по 2010 рік маніяк у погонах вбив 78 осіб.

Колишнього "міліціонера" з Іркутської області Михайла Попкова засудили до другого пожиттєвого терміна за вбивство майже 80 жінок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Міліціонер" ґвалтував та вбивав жінок протягом 16 років, кілька разів скоював злочини і під час чергування. Коли Попкова заарештували, маніяк зізнався у двох десятках убивств і отримав пожиттєве. А вже у тюрмі розповів, що кількість жертв сягає майже шести десятків.

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Після цього суд визнав його винним ще у 56 вбивствах і дав друге пожиттєве, утім Попков вирок оскаржив, бо не хотів втрачати поліцейську пенсію. Російська Федерація платила йому близько 10 тис. гривень на місяць, але апеляцію маніяк програв, тому поліцейську пенсію таки втратить.

Загалом жертвами Попкова за 16 років - з 1994-го по 2010 рік - стали, згідно з двома вироками, 78 осіб. У тому числі колега-міліціонер, убитий в 1999 році.