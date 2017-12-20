У Росії колишній міліціонер, який убив понад 80 жінок, дав інтерв'ю за 5 тисяч рублів і судоку

У середині грудня 2017 року управління СК РФ по Іркутській області завершило розслідування нової справи колишнього міліціонера Михайла Попкова. Його називають "ангарським маніяком", найкривавішим серійним вбивцею в сучасній Росії: у 2015-му суд Іркутської області вже засудив Попкова до довічного ув'язнення за 22 вбивства і два замахи. У січні 2017-го стало відомо, що Попков зізнався ще у 59 вбивствах і одному замаху, пише Meduza.

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Майже 20 років російські слідчі не могли знайти серійного вбивцю Попкова. Зараз у Росії запущений у виробництво серіал про нього.

Попков, який кілька років працював у міліції Ангарська, був затриманий у 2012 році: його генетичний зразок збігся зі знайденим на тілі однієї з жертв. Попков зізнався у вбивствах. Він розповів, що підбирав на своїй, а іноді і на службовій машині жінок. Якщо вони були нетверезі або їхня поведінка йому не подобалася, він відвозив їх на околицю міста і там убивав.

Адвокат Попкова повідомила журналістці "Медузи", що спілкуватися з пресою безкоштовно Попкову нецікаво: у нього немає грошей, і це його єдиний спосіб заробити на цигарки та продукти з магазину слідчого ізолятора. Журналістка сказала, що плата за інтерв'ю суперечить принципам редакції, але запропонувала 5 тисяч рублів (2,3 тисяч гривень) з особистих коштів. Попков погодився і попросив у журналістки "купити йому ще й кілька кросвордів судоку". Редакція видання відшкодувала журналістці витрати і пояснила аудиторії, чому в даному випадку довелося зробити виняток із власних правил.

Попков розповів журналістці, що не шукає собі виправдання. "А я повинен його шукати? Може, я нічого і не повинен. Що сталося, те сталося — цього вже не змінити. На даний момент я взагалі живу одним днем. Вчора я знав, що сьогодні до мене хтось приїде. Сьогодні дякую вам за судоку. Тепер я буду при справі в найближчі два-три дні", - сказав серійний вбивця.

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Він розповів, що вже не пам'ятає, які почуття відчував під час вбивств. Попков допустив, що проектував свою злість на жертв.

"Ось трапиться якась дратівлива ситуація - і я вже весь на взводі. Потім я потрапляю в ситуацію, що провокує мене, і це [вбивство] - один із способів вирішення, виходу з неї", - розповів колишній міліціонер.

"Потім я вже зрозумів, що сам себе в цю ситуацію ставив. Те, що я робив, це неправильно", - підкреслив "ангарський маніяк". Він також зазначив, що не ґвалтував своїх жертв, хоча його в цьому звинувачували.

На питання, як йому вдавалося поєднувати роботу в міліції з вбивствами жінок, Попков відповів, що це виходило ненавмисно, а сам він "простий сержант" і "механік за освітою".

"Я ж не займався цими розслідуваннями. Так, іноді я приїжджав на місце злочину за службової необхідності. З'їздив, подивився - іншим займаються спеціально навчені люди. Черговий повинен привезти слідчого, експерта, судмедексперта і зробити запис у книзі. Коли я чую, що я працював у міліції, і тому вмів замітати сліди, мені смішно стає. Я механік за освітою, простий сержант міліції, як я можу стількох людей з такими зірками [на погонах] водити за ніс?", - сказав Попков.

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Журналістка також поцікавилася, як Попков оцінює роботу слідчої групи, яка близько 20 років не могла вийти на його слід.

"Це як артилеристи, які стріляють по площах: вони не знають, де мета, але їм треба всю територію накрити. Генетичний зразок брали поголовно у всіх, але особисто я ніяким чином у поле зору не потрапляв", - зазначив серійний вбивця.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада помер серійний вбивця Чарльз Менсон, однією з перших жертв банди якого стала вагітна дружина Романа Поланскі.