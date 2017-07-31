Напередодні ЧС-2018 з футболу в Росії відкриють витверезники

У Москві і ще 10 російських містах, що приймають матчі Чемпіонату світу з футболу в 2018 році, відкриють витверезники - профілакторії для алкоголіків, відомі з радянських часів. Про це головний психіатр-нарколог МОЗ РФ Євген Брюн заявив в інтерв'ю m24.ru.

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"Напередодні чемпіонату в Москві та інших містах, де будуть проходити матчі першості, вирішили відкривати такі заклади (витверезники – ред.) в обов'язковому порядку. Оскільки неминуче будуть п'яні вболівальники. Наприклад, за час проведення Кубка конфедерацій понад 600 осіб були госпіталізовані з різних приводів. В основному це соматичні хвороби були, але деякі приводи були пов'язані і зі сп'янінням", – сказав Брюн.

Він уточнив, що до ідеї повернення витверезників у російську столицю вирішили повернутися, оскільки "є хороший досвід в інших регіонах країни".

Поки не вирішено, чи зроблять витверезники платними і яке відомство буде їх курирувати. У будь-якому випадку лікарі там будуть присутні. "Зрозуміло, що для медиків це непрофільне заняття, виникає юридичне питання: на підставі чого людину утримують протягом певного часу? Тому, швидше за все, це не буде в рамках охорони здоров'я. Зараз опрацьовується юридична основа цього проекту", – сказав Брюн.