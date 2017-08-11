У Москві тесля з Молдови побив перехожого дитячим самокатом

У Москві В районі Капотня 47-річний чоловік побив незнайомого перехожого дитячим самокатом, повідомляє агентство міських новин «Москва» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався біля під'їзду будинку в п'ятому кварталі Москви Капотня. Невідомий в ході конфлікту наніс 50-річному чоловікові кілька ударів самокатом по голові і тілу.

Читайте такожЗа віру, царя та вітчизну: у мережі відшукали сторінку п’яного десантника із Росії, який побив журналіста-пропагандиста

Постраждалого госпіталізували з переломами виличної кістки і очниці.

«В ході розшуку поліцейські затримали 47-річного уродженця Молдови, який працює в столиці теслею. Чоловіка звинуватили у скоєнні злочину і порушили проти нього кримінальну справу про навмисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості», — повідомило джерело.

З підозрюваного було взято зобов'язання про явку.