У Санкт-Петербурзі хранителі "скрєп" оголосили Росію останньою надією бога і влаштували транспортний колапс

Спікер Законодавчих зборів Санкт-Петербурга В'ячеслав Макаров привітав православних віруючих, присутніх на хресній ході зі сцени на площі Олександра Невського.

"Росія — остання надія бога на планеті Земля, а господь незримо захищає Росію від недругів і зберігає її для небесного волевиявлення", — заявив політик зі сцени на площі Олександра Невського, повідомляє "Фонтанка".

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Макаров нагадав про те, що сто років тому в Росії відбулися дві революції, при цьому він пов'язав ці події з вбивством імператора і його сім'ї. "Авторитет царя дозволяв бути непереможною великій Росії", — підсумував спікер.

Видання зазначає, що буквально два тижні тому Макаров виступав перед вчителями на міській педагогічній раді, де заявив, що "залишився б Радянський Союз, не було б ні воєн, ні санкцій".

Хресний хід стартував у Петербурзі вдень 12 вересня. За даними поліції, в ході взяли участь понад ста тисяч чоловік. Влада перекрила рух майже по всьому Невському проспекту, що спровокувало транспортний колапс в центрі міста, пише "Водитель Петербурга".