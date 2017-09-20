У Росії чоловіка відправили до психлікарні за заклик "відокремити Сибір"

Ангарський міський суд в Іркутській області Росії відправив на примусове лікування до психлікарні місцевого жителя, який закликав відокремити Сибір від Росії і створити окрему республіку, до якої б входила азійська частина Росії, передає радіо Свобода.

Читайте такожКожен п'ятий росіянин готовий проголосувати за вигаданого кандидата в президенти, "схваленого" ПутінимЯк повідомляє 20 вересня місцева прокуратура, чоловіка, ім’я якого не розголошують, визнали винним у «публічних закликах до дій, метою яких є порушення територіальної цілісності Росії». Водночас, як йдеться в повідомленні, суд визнав, що чоловік не може відповідати за свої дії через неосудність.

У Росії через заклики до сепаратизму судять значну кількість людей – після того, як Москва у 2014 році незаконно анексувала український Крим, і на тлі конфлікту, що триває на сході України.